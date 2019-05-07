ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ABD'nin birçok eyaletinde görülen kızamık salgınıyla ilgili güncel rakamları açıkladı.

Açıklamada, kızamık salgınında 52'si New York ve Rockland County'de olmak üzere 60 yeni vakanın daha teşhis edildiğini ve toplam vaka sayısın ın 764'e çıktığı bildirildi.

Sağlık yetkilileri, aşı yapılmadan İsrail'e gidip gelen bir çocukta ilk defa görüldüğünü belirttikleri kızamık salgınının başladığı Ekim 2018'den bu yana New York'ta şu ana kadar toplam 716 vakanın rapor edildiğini vurguladı.

En çok vaka aşı yaptırmayı reddeden bölgelerde

New York'ta en çok vakanın da çocuklarda otizme neden olduğu gerekçesiyle aşı yaptırmayı reddeden Ortodoks Yahudilerinin yaşadığı bölgelerde görüldüğüne işaret edildi.

Kızamık salgını daha önce 22 eyalette görülürken, buna en son 5 vakanın rapor edildiği Pennsylvania da eklenerek eyalet sayısı 23'e çıktı.

ABD'd e yıl başından bu yana rastlanılan kızamık vakaları son 25 yılın en yüksek oranını teşkil ediyor.

ABD, 2000'de kızamığı tamamen yendiğini duyurmuştu. 2000 yılından beri 667 vaka ile 2014 yılı en fazla kızamık vakasının rapor edildiği yıl olmuştu.

New York'ta acil durum ilan edilmişti

New York'ta nisan başında özellikle Yahudilerin yoğun yaşadığı bölgelerde yayılan kızamık salgınından dolayı acil sağlık durumu ilan edilmişti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, salgının Brooklyn'de Ortodoks Yahudi toplumunun yaşadığı Williamsburg ve Borough Park'tan yayıldığını belirterek, kızamıkla mücadele için zorunlu aşı şartı getirmiş, bunu dikkate almayan ailelerin cezalandırılacağı ve Yahudi okullarının geçici olarak kapatılacağı uyarısında bulunmuştu.

New York'un Rockland bölgesinde de geçen ay kızamık aşısı yapılmayan çocukların okula gitmesi yasaklanmıştı.

Kaynak: AA