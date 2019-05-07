Dünyada kızamık salgını alarmı verilirken, Almanya çocuklarını kızamığa karşı aşılamayı reddeden ailelere para cezası getirmeye hazırlanıyor.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn tarafından sunulan yasa tasarısına göre, çocuklarını kızamığa karşı aşılamayı reddeden ebeveynlere, 2 bin 500 euro'ya kadar para cezası verilebilir.

Bu yılın bitiminden önce parlamentodan geçmesi halinde, 1 Mart 2022'den itibaren yürürlüğe girecek olan yasa, kreşlere ve okullara devam eden tüm çocuklar, ayrıca öğretmenler, eğitimciler ve sağlık personeli için kızamığa karşı aşılamayı zorunlu kılacak.

Çocuklarını anaokullarına veya okullara kaydettiren ebeveynlerin, Temmuz 2020'ye kadar, ya çocuklarının aşılandığına dair kanıt sunması ya da çocuklarının aşılanmasını engelleyecek tıbbi bir durumun kanıtını sunmaları gerekiyor.

Sağlık Bakanlığının tahminlerine göre, yasa aynı zamanda bir okula veya anaokuluna devam eden yaklaşık 361 bin aşılanmamış çocuğu ve yaklaşık 220 bin yetişkini etkileyecek.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme de neden olabiliyor.

Kaynak: The Guardian