İran resmi ajansı IRNA’da yer alan habere göre İran, 2015’te yapılan nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu nükleer faaliyetlerine, ABD’nin anlaşmadan çekilmesine tepki olarak yeniden başlayacak.

IRNA resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesinin yıl dönümünde, İran’ın nükleer anlaşma kapsamında durdurduğu bazı faaliyetlerine tekrar başlayacağını açıklayacağını aktardı.

Aynı kaynak, "ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerini yerine getirme konusundaki ümitsiz vaatlerine cevap olarak, İran İslam Cumhuriyeti nükleer anlaşma çerçevesinde askıya aldığı nükleer faaliyetlerin bir kısmını sürdürmeye karar verdi" dedi.

Haberde ayrıca, İran’ın bu kararını bazı Avrupa Birliği (AB) liderlerine bildirdiği de kaydedildi.

Öte yandan İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA da, resmi kaynaklara dayandırarak verdiği haberinde, İran’ın ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilmesine ilişkilerdeki mütekabiliyet esasına dayanarak cevap vereceğini aktarmıştı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump 8 Mayıs 2018'de, Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında 14 Temmuz 2015’te imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye sokmuştu.

Kaynak: Reuters