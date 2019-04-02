ABD'li bir yetkilinin gazetecilere verdiği bilgiye göre, İran ile büyük devletler arasındaki nükleer anlaşmadan geçen yıl Mayıs ayında çekilen ABD Başkanı Donald Trump, bu kararın yıldönümünde yaptırımların kapsamını genişletmek istiyor.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABD yönetiminin önümüzdeki haftalarda yeni yaptırım kararları alacağını söyledi.

Yetkili, "Yaptırımların caydırıcı etkisinin sürmesini istiyoruz. Şirketlerin İran ile çalışmaya devam etmenin artık kötü bir fikir olduğunu düşünmeye devam etmesini istiyoruz. Hazine Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. Yıldönümü civarlarında ne kadar fazla adım atabilirsek o kadar iyi olu" dedi.

Muafiyet kararları değişebilir

ABD'nin kullandığı başlıca yaptırım araçları arasında İran'ın petrol ihracını sınırlamak bulunuyor. Washington, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu İran'dan petrol ithal eden sekiz ülkeye yaptırımlardan muafiyet tanımış olsa da, bu kararını değiştirebilir.

Yetkili, ABD'nin muafiyetlerden tamamen vazgeçebileceğini belirterek, "Bana göre o tarafa doğru ilerliyoruz" dedi.

Yetkili ABD'nin daha önce OPEC'in dördüncü büyük üreticisi İran'ın petrol ihracatını sıfıra indirmeyi hedeflediğini hatırlattı ve ABD'nin yurtiçi petrol üretiminin oluşacak açığı kapatabileceğini söyledi.

Analistler ABD'nin Çin, Hindistan, Japonya, Güney Kore ve Türkiye'ye tanıdığı, Mayıs ayında süresi dolacak olan toplam 1.1 milyon varil/gün tutarındaki muafiyeti uzatacağını düşünüyorlar. Buna göre İtalya, Yunanistan ve Tayvan'a muafiyetin kaldırılması olası.

Kaynak: Reuters