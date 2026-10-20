Bakan Göktaş: 15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak

Bakan Göktaş, Türkiye Sıfır Atık, Çevre ve İklim Değişikliği Çalıştayları kapsamında Mersin Üniversitesi Akdeniz Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Mersin Çalıştayı Sonuç Konferansı"nın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Göktaş, ilk olarak İstanbul başta olmak üzere çeşitli kentlerde şiddetli yağış nedeniyle yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Bakanlık olarak afet durumlarında 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Göktaş, ihtiyaç ve talepleri yerinde tespit ettiklerini, bölgedeki vatandaşları dinlediklerini belirtti.

İlgili kurumlarla, eş güdüm içinde ihtiyaçların tespit edilmesi ve ivedilikle giderilmesi için çalışmaları sürdürdüklerinin altını çizen Göktaş, "İlk etapta, selden etkilenen illere 242 milyon liralık kaynak aktardık. Vatandaşlarımızın barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik adımlar attık. İlgili personelimizle ve Psikososyal Destek Ekiplerimizle vatandaşlarımızın yanındayız. İstanbul’da 212 personel ve 39 araçla sürekli sahadayız. Rabbim ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin." dedi.

"e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılacak"

Bakan Göktaş, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemesi kapsamında çocukların fiziksel, zihinsel, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimlerini koruyacak bir dijital ekosistem için kritik bir eşiği aştıklarını söyledi.

Mayıs ayında TBMM'de kanunlaşan düzenlemeye ilişkin yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını belirten Göktaş, “15 yaş altındaki çocuklara sosyal ağ hizmeti sunulamayacak, 15-18 yaş grubundaki çocuklara ise özel ve güvenli hizmet verilecek.” dedi.

Düzenlemenin yerli ve yabancı tüm sosyal ağ sağlayıcılarını kapsadığını ifade eden Göktaş, temel hedeflerinin çocukları dijital dünyanın risklerinden korumak olduğunu kaydetti. Sosyal ağ sağlayıcılarından çocukları koruyacak sistemleri hayata geçirmelerini beklediklerini belirten Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu süreçte çocuğun yaşı ve yüksek yararı esas alınacak. Burada, çocukların gelişimi korunurken istismar ve sömürü risklerinin önlenmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda çocukların hesapları herkese açık olamayacak, canlı yayın ve kişiselleştirilmiş reklam özellikleri sunulamayacak. Çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek ve takipçi listeleri başkaları tarafından görüntülenemeyecek. Yeni hesap açılışlarında e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapılacak. Bu süreçte kimlik bilgileri değil, yalnızca yaş aralığı paylaşılacak ve kişisel veriler korunacak."

"Yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları için son tarih 31 Mart 2027"

Yönetmeliğin 1 Kasım'da yürürlüğe gireceğini bildiren Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarının mevcut hesaplara yönelik yaş doğrulama işlemlerini tamamlamaları için son tarihin 31 Mart 2027 olduğunu kaydetti.

Göktaş, ebeveynlerin çocuklarının hesaplarını, kullanım sürelerini ve ücretli işlemlerini kontrol edebileceğini belirterek, bu sayede ailelerin çocuklarının dijital dünyadaki faaliyetlerini takip edebilmelerinin ve onları çevrim içi risklere karşı koruyabilmelerinin destekleneceğini ifade etti.

"Bütün haneyi taradığımız bir model"

Bakan Göktaş, Türkiye genelinde mahalle, hane ve birey bazında sosyal risklerin önceden tespit edilerek erken müdahalede bulunulmasını amaçlayan öncü projelerden biri olan Sosyal Risk Haritası’nda çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtti.

Bu projeyle sosyal riskler ortaya çıkmadan müdahale etmeyi hedeflediklerini bildiren Göktaş, 648 gösterge üzerinden hane bazlı analizler yapıldığını kaydetti.

Harita üzerinde 1,5 yıldan fazla süredir çalıştıklarını ifade eden Göktaş, "35 haritadan 14'ünü tamamladık. Çocuğun Suça Sürüklenmesi ve Kadına Yönelik Şiddet Sosyal Risk Haritaları için çalışmalarımızı 81 ilde valiliklerle koordineli şekilde vaka bazlı yürütüyoruz." dedi.

Harita çalışmalarının "Aile Rehberi" ve "Çocuklar Güvende" sistemleri üzerinden yürütüldüğünü aktaran Göktaş, ihtiyaç duyulan durumlarda kişilerin sosyal hizmetlere yönlendirildiğini bildirdi.

Sosyal risklerin erken tespitinin önleyici hizmetlerin güçlendirilmesinde kritik rol oynadığının altını çizen Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bütün haneyi taradığımız ve bütün haneyi güçlendirdiğimiz bir model bu. Gerçekten yeni bir model. Çok dinamik bir şekilde işliyor. Çünkü verileri farklı bakanlıklarla beraber işliyoruz. Çalışmalarımız gizlilik esasına göre yürütülüyor. Tamamen gizli, vaka özelinde ve bireysel çalışmayı çok titiz bir şekilde yürüttüğümüz bir model. Amacımız, vakayı tespit ettikten sonra takip etmek ve aileyi güçlendirmek."