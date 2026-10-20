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Gündem
AA 20.10.2026 10:20

Kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitimleri başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Turkcell ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) iş birliğinde hayata geçirilen "Kadınlar İçin Yapay Zeka ve Dijital Güçlenme Eğitimleri" 27 Ekim'de Van'da başlıyor. Bu yıl 7 pilot ilde hayata geçirilecek programın 2027'de diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Kadınlar için yapay zeka ve dijital güçlenme eğitimleri başlıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Canan Sarı'nın katılımıyla 17 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen iş birliği protokolü imza töreninde tanıtılan programla, kadınların yapay zeka ve güvenli internet alanlarındaki yetkinliklerinin artırılması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 7 pilot ilde uygulanacak eğitimler, 27 Ekim'de Van'da, 3 Kasım'da İzmir'de, 12 Kasım'da Ankara'da, 1 Aralık'ta Bursa ve Gaziantep'te, 8 Aralık'ta ise Adana ve Samsun'da düzenlenecek. Programın 2027'de diğer illerde de yaygınlaştırılması planlanıyor.

Eğitim süresince çocuk bakım hizmeti sunulacak

Eğitimlerde kadınlara dijital ebeveynlik, akıllı ev yönetimi, dijital güvenlik, ev ekonomisi ve güvenli alışveriş gibi günlük yaşamda doğrudan karşılığı bulunan konularda bilgi verilecek.

Kadınların eğitimlere katılımını kolaylaştırmak amacıyla çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen katılımcılara da destek sağlanacak. Eğitim süresince çocuk bakım hizmeti Bakanlık personeli tarafından sunulacak.

Pilot illerde gerçekleştirilecek eğitimlere katılmak isteyen kadınlar "https://forms.aile.gov.tr/kadinlar-icin-yapay-zeka-ve-dijital-guclenme-programi-kayit-formu/" adresinden başvuruda bulunabilecek.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eğitim Yapay Zeka KADEM
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