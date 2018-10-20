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ABD, Rusya ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekiliyor

ABD Başkanı Trump, Rusya ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekileceklerini açıkladı.

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ABD, Rusya ile imzalanan nükleer anlaşmadan çekiliyor

Amerikan Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nı ihlal ettiğini söyledi. Washington'un Rusya ile imzalanan anlaşmadan çekileceğini açıkladı. 

Trump, Nevada eyaletinin Elko kentinde konuştu. "Rusya anlaşmaya bağlı kalmadı. Bu yüzden anlaşmayı feshedeceğiz." dedi.

Moskova'nın anlaşma kapsamındaki şartları uzun yıllardır yerine getirmediğini belirten Trump, "Neden Obama'nın pazarlık etmediğini ya da çekilmediğini bilmiyorum. Nükleer anlaşmayı ihlal etmelerine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, ABD'nin Orta ve Kısa Menzilli Füzeler Anlaşması'ndan çekilme kararı aldığını belirtti.

Kaynak: TRT Haber, AA 

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