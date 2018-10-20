Fransa'dan Kaşıkçı açıklaması

Suudi yetkililerin, Kaşıkçı'nın kaybolmasından 2 hafta sonra yaptığı ve 60 yaşındaki gazetecinin "kavga esnasında öldüğünü" iddia ederek "olayı saklamaya çalışan sorumlularının gözaltına alındığı" şeklindeki açıklamaları, liderler, insan hakları örgütleri ve meslek kuruluşlarını tatmin etmedi.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Fransa'nın dün gece Suudi yetkililerce Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin yapılan açıklamaları not ettiği belirtilerek, Kaşıkçı'nın ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dilendi.

Fransa'nın "bu cinayeti en ağır şekilde kınadığı" vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaşıkçı’nın öldüğünün doğrulanması, gerçeğin ortaya çıkması yolunda ilk adımdır. Birçok soru hala cevapsız."

Bu soruların cevaplandırılması ve sorumluların gereken yanıtı alması için geniş çaplı araştırma ve soruşturmanın yapılması talep edilen açıklamada, Fransa'nın bir kez daha Suudi Arabistan yönetiminden bu yönde çaba göstermesini beklediği kaydedildi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" iddia edilmişti.

Kaynak: AA, TRT Haber