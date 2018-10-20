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Afganistan'daki seçim gününde 193 saldırı: Çoğu sivil 36 kişi öldü

Afganistan'da gün boyu milletvekili seçimlerini hedef alan 193 saldırıda 36 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistandaki seçim gününde 193 saldırı: Çoğu sivil 36 kişi öldü

Konuyla ilgili basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Yardımcısı Ahtar Muhammed İbrahimi, milletvekili seçimleri için oy kullanma işleminin başladığı saatten bu yana ülke genelinde 193 saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırılarda 27'si sivil toplam 36 kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden İbrahimi, 126 kişinin de yaralandığını belirtti.

İbrahimi, söz konusu saldırıların; yol ve seçim merkezlerine yapılan bombalı saldırı, seçimin güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerine doğrudan saldırı ve intihar saldırıları şeklinde gerçekleştiğini kaydetti.

İbrahimi, terör örgütlerinin seçime engel olmak için planladığı saldırıların çoğunun engellendiğini vurguladı.

Öte yandan, terör örgütlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 31 örgüt üyesinin öldürüldüğünü dile getiren İbrahimi, öldürülenlerin arasında 4 Taliban yöneticisinin de bulunduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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