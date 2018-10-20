Suudi Arabistan'dan Kaşıkçı açıklaması

Dünya, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda gerçekleşen Kaşıkçı cinayetini konuşurken, Suudi Arabistan Adalet Bakanlığından da bir açıklama geldi.

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid es-Samani, Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'daki açıklamasında, "Kaşıkçı olayı, Suudi Krallığı'nın egemen olduğu bir toprak parçasında gerçekleşti." ifadesini kullandı.

Kraliyetin yolunun adaletin tesisi olduğunu ve bundan hiçbir zaman ayrılmayacağını vurgulayan Samani, bazı eksiklerin tamamlanmasının ardından davanın Suudi yargısına ulaşacağını ve ülkesindeki yargının tam bağımsız olduğunu iddia etti.

Davanın Suudi Arabistan'da izlenen sürece tabi olacağını aktaran Samani, kim olursa olsun bu konuda ihmalkar davranan herkesin hesaba çekileceğini, bunun bir "laf" değil işlerliği olan bir gerçek olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber