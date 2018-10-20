Almanya Başbakanı Merkel'den Kaşıkçı açıklaması

İtiraf 18 gün sonra geldi. "Konsoloslukta başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladı, tartışma arbedeye dönüştü, hayatını kaybetti." Suudi yönetimi işte bu açıklamayla gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan'ın açıklamalarına bir tepki de Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.'' dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmiş, ancak ölümünün nasıl gerçekleştiğine dair herhangi bir açıklama yapmamıştı.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmayı sürdürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Kaynak: TRT Haber, AA