Cemal Kaşıkçı ile ilgili sır perdesi aralandı

Suudi Arabistan, Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etti.

Suudi Arabistan Başsavcılığının dosya hakkındaki soruşturmasının sürdüğü ve olayla ilişkili 18 Suudi Arabistan vatandaşının gözaltına aldığı aktarıldı.

İşte 18 gün süren Cemal Kaşıkçı olayına dair detaylar...

Cemal Kaşıkçı kimdir?

13 Ekim 1958'de Suudi Arabistan'ın Medine kentinde dünyaya gelen Cemal Kaşıkçı, 1985 yılında ABD'deki Indiana State University'den mezun olduktan sonra ülkesine dönerek gazetecilik yapmaya başladı.

Al Madina, Arab News, Al Hayat gibi pek çok gazetede çeşitli kademelerde çalışan Kaşıkçı, Al Watan gazetesinin yazı işleri müdürü oldu ancak bu görevi sadece 52 gün sürdü. Kaşıkçı'nın görevine, gazetede yayımlanan eleştirel yazılarının ardından son verildi.

Kaşıkçı, Eylül 2017'den itibaren ABD'de yaşamaya ve Washington Post gazetesinde köşe yazmaya başladı.

Kaşıkçı olayı nasıl başladı?

Washington Post gazetesi yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gittikten sonra ortadan kayboldu.

Yazarı olduğu Washington Post gazetesi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın saat 13.14'te İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğuna giriş görüntüsünü paylaştı ve görüntülerde konsolosluk önünde siyah bir araba olduğuna dikkat çekti.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna beraber gittiği nişanlısı Hatice Cengiz, içerden uzun süre çıkmaması sebebiyle konsolosluk görevlilerine Kaşıkçı’yı sorduğunu, görevlilerin “içerde kimsenin kalmadığını” söylediğini açıkladı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğundan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndükleri belirtildi.

Suudi Arabistan iddiaları reddetmişti

Suudi Arabistan yönetimi, gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın kaybolmasına ilişkin suçlamaları reddetmişti. Suudi Arabistan İçişleri Bakanı Prens Abdülaziz bin Suud bin Nayif, Kaşıkçı’nın "öldürülmesine ilişkin talimat verildiği yönündeki haberlerin yalan ve dayanaksız suçlamalar" olduğunu belirtmiş, Suudi Arabistan'ın "uluslararası hukuk ve anlaşmalara uyduğunu" da sözlerine eklemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında, “Başkonsolosluk yetkilileri 'buradan çıktı' demekle kendilerini kurtaramaz. İlgili merciler de bu konuda iddiasını ispatla mükelleftir. Gerek emniyet teşkilatımız gerek istihbarat teşkilatımız bununla ilgili seferber olmuş durumdalar. İlk andan itibaren Adalet Bakanlığımıza verdiğimiz talimatla İstanbul Başsavcılığımız hemen teyakkuza geçmiştir. Bütün bu çalışmalar devam etmektedir.” İfadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz telefonda görüşmüş, görüşmede Kaşıkçı’nın akıbetinin tespiti amacıyla başlatılan soruşturmanın selameti açısından iki ülkenin tam bir işbirliği içinde çalışmaya devam etmesinin önemine dikkati çekilmişti.

18 gün sonra gelen itiraf

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

ABD ve BM'den ilk tepkiler

Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın öldüğünü teyit etmesinin ardından konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Kaşıkçı'nın ölümü kabul edilemez. Suudi Veliaht Prens ile atılacak bir sonraki adımdan önce görüşeceğim. Suudi yetkililerin bana yalan söylediğini sanmıyorum. Konuyla ilgili Kongre ile çalışmayı sürdüreceğim. Suudi Arabistan'a İran'a karşı denge için ihtiyacımız var." demişti.

Trump Suudi Arabistan'ın itirafından önce, Kaşıkçı'nın ortadan kaybolması ve ölümünden Riyad yönetiminin sorumlu olduğunun ortaya çıkması ihtimaline ilişkin, "Bunun sonuçları ağır olur." yorumunu yapmıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin, "Bay Kaşıkçı'nın öldüğünün teyit edildiğini duymaktan üzgünüz. Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres Cemal Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin hızlı, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma yapılması, suçluların sorumlu tutulması çağrısında bulunmuştu.

Kaynak: TRT Haber, AA, BBC