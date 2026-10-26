Yemen'de çatışmalar Taiz ve Lahic vilayetlerinde sürüyor

Yemen Ordu Sözcüsü Macid en-Nuzeyli, sosyal medya platformundaki açıklamasında, hükümet güçlerinin son 24 saatte Husilerin askeri kapasitesine yönelik 753 hassas ve doğrudan saldırı gerçekleştirdiğini belirtti.

Nüzeyli, saldırılarda Husilerin ileri komuta ve kontrol merkezleri, yönetim birimleri, tahkimatları, ateş mevzileri, toplanma alanları, takviye birlikleri ile ulaşım ve ikmal araçlarının hedef alındığını kaydetti.

Saldırılarda 218 Husinin etkisiz hale getirildiğini belirten Nuzeyli, 78 askeri araç, teçhizat ve silahın imha edildiğini ya da kullanılamaz hale getirildiğini aktardı.

Yemen ordusuna bağlı Taiz Askeri Komutanlığından yapılan açıklamada, hükümet güçleri ile halk direniş birliklerinin, Taiz'in güneyindeki Misrah ilçesine bağlı Akrud cephesinde Husilerin düzenlediği saldırıyı püskürttüğü belirtildi.

Açıklamada, saldırıya katılan Husilerden ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi.

Yemen'in nüfus bakımından en büyük vilayeti Taiz'de kontrol farklı güçler arasında bölünmüş durumda.

Hükümet güçleri Taiz kenti ile bazı bölgeleri kontrol altında tutarken, Husiler son haftalarda kırsal ve kıyı kesimlerinde bazı bölgeleri kontrol altına aldı.

Lahic ve Şebve

Yemen'in güneybatısındaki Lahic vilayetinde hükümet güçleri yaptıkları açıklamada, Babulmendeb Boğazı'na bakan Mudaribe cephesinde Husilere ait 2 askeri aracı imha ettiklerini duyurdu.

Hükümet güçleri Lahic vilayetinin büyük bölümünü kontrol ederken, Husiler Taiz sınırındaki Mudaribe ilçesinin bazı bölgeleri ile Kubeyta ilçesinin bir bölümünde kontrolü elinde tutuyor.

Yemen Haber Ajansı SABA'nın haberine göre, Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani ülkenin güneyindeki Şebve vilayetinde Husilere bağlı 13 kişilik bir hücre ile Husilere gönderilmek üzere silah ve patlayıcı yüklü bir kamyonun ele geçirildiğini açıkladı.

İryani, ele geçirilenler arasında yaklaşık 500 otomatik silah, keskin nişancı tüfekleri, 120 ve 106 milimetrelik mühimmat, yüksek tahrip gücüne sahip patlayıcı düzenekler ile insansız hava araçlarında (İHA) kullanılmak üzere tasarlanmış mühimmat, bombalar ve İHA parçalarının bulunduğunu kaydetti.

Yemenli Bakan, operasyonun ilgili güvenlik birimlerinin yürüttüğü istihbarat toplama, araştırma, takip ve koordinasyon çalışmaları sonucunda gerçekleştirildiğini aktardı.

AB'den Yemen'e 22,5 milyon euroluk ilave insani yardım desteği

Avrupa Birliğinin (AB) Yemen Delegasyonu yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun 2026 yılı için daha önce ayırdığı 87,5 milyon euroya ek olarak Yemen'e 22,5 milyon euroluk insani yardım tahsis ettiğini belirtti.

Açıklamada, yeni yardımın çatışmaların yeniden şiddetlenmesinin yol açtığı etkileri hafifletmeyi ve milyonlarca kişinin acil insani ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığı belirtildi.

AB Delegasyonu, askeri gerilimin geniş çaplı yerinden edilmelere, sivil kayıpların artmasına ve temel hizmetler ile insani yardımlara erişimdeki zorlukların derinleşmesine neden olduğunu kaydetti.