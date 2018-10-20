Trump'tan Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında ilk açıklama

Suudi Arabistan'ın, Kaşıkçı'nın öldüğünü teyit etmesinin ardından konuyla ilgili ilk açıklamasını yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Suudilere bazı sorularımız olacak. Bu konuda Kongre ile birlikte çalışacağız. Kaşıkçı'nın ölümü kabul edilemez. Suudi Veliaht Prens ile atılacak bir sonraki adımdan önce görüşeceğim. Bu çok önemli" dedi.

"Suudi Arabistan'a ihtiyacımız var"

Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı'nın öldürüldüğünü açıklamasını büyük bir adım olaran nitelendiren Trump, "Suudi yetkililerin bana yalan söylediğini sanmıyorum. Konuyla ilgili Kongre ile çalışmayı sürdüreceğim. Suudi Arabistan'a İran'a karşı denge için ihtiyacımız var." dedi.

Silah satış anlaşması korunacak

Trump, Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından silah satışı anlaşmasını koruyup Suudi Arabistan'a "bir tür yaptırım" uygulamayı tercih edeceğini söyledi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü" itiraf etmişti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" belirtilmişti.

Kaynak: TRT Haber, Reuters