Açık 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 26.10.2026 03:53

Brezilya'da Lula da Silva yeniden devlet başkanı seçildi

Brezilya'da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turu yapıldı. Çekişmeli geçen seçimi mevcut Devlet Başkanı Lula da Silva kazandı.

Brezilya'da Lula da Silva yeniden devlet başkanı seçildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Brezilya'da Olağan Genel Seçimlerin (Eleiçao Geral Ordinaria) sonuçlarına göre, oyların yüzde 96,76'sı sayıldı.

İşçi Partisi (PT) adayı ve mevcut Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, 64 milyon 168 bin oy ve yüzde 51,77'lik oranla seçim yarışını önde tamamlamayı garantiledi.

Özgürlük Partisi (PL) adayı sağcı senatör Flavio Bolsonaro ise 59 milyon 790 bin oy ve yüzde 48,23'lük oranla ikinci sırada yer aldı.

Bu sonuç, askeri diktatörlüğün (1964-1985) sona ermesi ve demokrasiye geçilmesinden bu yana, ilk turu ikinci sırada tamamlayan bir adayın ikinci turda rakibini geride bırakarak seçimi kazandığı ilk tarihi geri dönüş oldu.

Kariyeri boyunca 7'nci kez devlet başkanlığı seçimlerine katılan Lula da Silva, bu zaferle Brezilya'yı 4'üncü kez yönetme hakkı kazandı.

Brezilya'da Lula da Silva yeniden devlet başkanı seçildi

4 Ekim'de gerçekleştirilen ilk turda sağcı aday Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,1 oranında oy almıştı.

Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın zaferini ilan etmesinin ardından, destekçileri Rio de Janeiro kentindeki Cinelandia Meydanı'nda toplanarak kutlama yaptı.

Brezilya'da Lula da Silva yeniden devlet başkanı seçildi

ETİKETLER
Brezilya Seçim
Sıradaki Haber
Yemen'de çatışmalar Taiz ve Lahic vilayetlerinde sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
04:11
Kabine yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak
05:16
Riyad'da erken uyarı sistemi devreye alındı
03:23
Yemen'de çatışmalar Taiz ve Lahic vilayetlerinde sürüyor
02:58
Bulgaristan'da seçim ikinci tura kaldı
01:54
Diyarbakır'da 39 kilo 871 gram uyuşturucu ele geçirildi
00:36
Sermaye piyasası soruşturmasında Gürol Sami Özer tutuklandı
Dolunay gökyüzünü süsledi
Dolunay gökyüzünü süsledi
FOTO FOKUS
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
Milli deniz sistemleri TURNAs-2026'da nefes kesti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ