İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının "insanlığa karşı işlenen suç" olduğunu ve Tahran'ın yaptırımlar nedeniyle ABD yetkililerine dava açacağını belirtti.

Ruhani devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında ABD'nin yaptırımlarının İran para birimi riyalin değerini etkilediğini ve enflasyonu artırdığını ancak hükümetin zorlukların üstesinden geleceğini söyledi.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Temmuz 2015’te Avusturya'nın başkenti Viyana’da P5+1 (ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve Almanya) ile İran arasında imzalanan ve 16 Ocak 2016’da yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan çekildiklerini ve İran'a yönelik yaptırımların yürürlüğe sokulacağını duyurmuştu.

Trump'ın kararının ardından ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos'ta, ikinci yaptırım paketinin ise 4 Kasım'da devreye sokmuştu.

Kaynak: Reuters