Yeşil yıldız keşfedildi

Samanyolu Galaksisi’nde, Ejderha Takımyıldızı yönünde bulunan WD J1330+6435 adlı beyaz cüce, alışılmış yıldız renklerinden farklı olarak sarımsı yeşil bir ışık yayıyor.

Araştırmacılar, yıldızın çevresindeki gezegen sisteminden geriye kalan kayalık maddelerin yıldızın dış katmanlarına karıştığını belirtiyor.

Bu maddeler arasında bulunan sodyum, yıldızın aşırı yoğun atmosferinde helyum atomlarıyla etkileşime giriyor.

Bu etkileşim, sodyumun soğurduğu ışığın dalga boylarını değiştirerek yıldızın yeşilimsi görünmesine yol açıyor.

Araştırma kapsamında Dünya’ya yaklaşık 65 ışık yılı mesafedeki 151 beyaz cücenin renkleri incelendi.

Bilim insanları, karbon bakımından zengin bazı beyaz cücelerin ise somon pembesi veya mor tonlarda görünebildiğini belirledi.

Beyaz cüceler, yaşamlarının sonuna gelen Güneş benzeri yıldızların geride kalan yoğun çekirdeklerinden oluşuyor.

Çalışma, bu yıldızların renklerinin yalnızca sıcaklıklarına değil, atmosferlerinin kimyasal bileşimine de bağlı olduğunu ortaya koyuyor. Araştırma, RAS Techniques and Instruments dergisinde yayımlandı.

Daha fazla yeşil yıldız bulunabilir

Hollands, bundan sonraki aşamada daha fazla beyaz cücenin spektrum verilerini incelemeyi planlıyor.

Yeni bilimsel araştırmalar ve gözlem programları sayesinde Dünya’dan daha uzaktaki yıldızların da incelenmesi mümkün olacak.

Araştırmacı, şu anda spektrum verileri bulunmayan çok sayıda beyaz cücenin olduğunu, yeni çalışmalarla bu yıldızlara ilişkin verilerin önemli ölçüde artmasının beklendiğini söyledi.

Hollands, incelenebilecek yıldız sayısının on katına çıkabileceğini ve şanslı olmaları halinde yeşil görünen beyaz cüce sayısının bir ya da ikiden 10 veya 20’ye ulaşabileceğini belirtti.