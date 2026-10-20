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Dünya
AA 20.10.2026 10:13

WSJ: ABD, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadığı iddia edildi.

WSJ: ABD, Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemlerinin sevkiyatını henüz onaylamadı
[Fotograf: Reuters]

Wall Street Journal (WSJ) gazetesine konuşan kaynaklar, Savunma Bakanı Hegseth'in, Ukrayna'nın balistik füzelerin önlenmesi amacıyla talep ettiği Patriot hava savunma sistemlerinin ​​​​​​sevkiyatını resmi olarak reddetmediğini ancak onaylanması için gereken adımları tamamlamadığını öne sürdü.

Söz konusu gecikme, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'ya yönelik yaptırımları askıya aldığı, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi.

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen Beyaz Saray yetkilisi, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla taraflarla görüşme konusunda yapıcı rol oynamayı sürdürdüğünü belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de, küresel akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla Rusya ile yüz binlerce ton dizel tedariki konusunda anlaştıklarını, karşılığında yaptırımları geçici olarak askıya aldıklarını duyurmuştu.

Trump, son dönemde ilişkilerinin gerildiği Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Moskova ile anlaşma yapmaya istekli olmadığını savunarak, "Belki de Zelenski’nin müzakereleri, başka birine devretmesinin zamanı gelmiştir." ifadesini kullanmıştı.

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