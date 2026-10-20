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Dünya
CNN 20.10.2026 10:34

Trump Netanyahu’ya destek verdi, yardımcısı sessiz kaldı

CNN'in haberine göre JD Vance, Trump’ın aksine Netanyahu’nun yeniden seçilmesine destek vermekten kaçındı.

Trump Netanyahu’ya destek verdi, yardımcısı sessiz kaldı
[Getty Images]

CNN'in haberine göre ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD Başkanı Donald Trump’ın eli kanlı Binyamin Netanyahu’ya desteğini açıklamasının ardından, pazartesi günü Netanyahu’nun yeniden seçilmesini destekleyip desteklemediği konusunda açıklama yapmaktan kaçındı.

Vance, gazeteci Mark Halperin’e Air Force Two uçağında verdiği röportajda, “Ben Amerikalı adayları destekliyorum ve odağım da ara seçimler. İsrail seçimlerine müdahil olmayacağım.” dedi.

Ancak Vance, bu yılın başlarında Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye giderek Trump’ın desteklediği Viktor Orban’a seçim öncesinde destek vermişti.

Uzun süredir başbakanlık görevini yürüten Orban, seçimi kaybetmişti.

Vance, Netanyahu’ya destek vermekten yana ya da karşı olmadığını belirterek, “Onu desteklemeye karşı değilim. Onu desteklemekten yana da değilim. İsrail seçimlerine müdahil olmuyorum.” ifadelerini kullandı.

                          

Trump Netanyahu’ya destek verdi, yardımcısı sessiz kaldı

Trump da daha önce Netanyahu’ya destek açıklamaktan kaçınmıştı

ABD Başkanı, bu ayın başlarında Time dergisine verdiği röportajda, “Artık İsrail siyasetine dahil değilim.” demişti.

Ancak Trump, cumartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda siyonist Netanyahu’ya güçlü desteğini açıkladı ve İsrail Başbakanı’nı “Büyük Savaşçı Başbakan” olarak nitelendirdi.

Vance’in Netanyahu’ya destek açıklamaktan kaçınması ve bu tutumuyla Trump’tan ayrışması, İsrail’deki seçimlere yalnızca birkaç gün kala yaşandı. Aynı dönemde ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de önceden duyurulmayan bir ziyaret için İsrail’e gitti.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kaynak ve bir ABD’li yetkiliye göre Hegseth, pazartesi akşamı Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile görüştü.

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