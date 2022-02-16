Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğramıştı.

Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edilmişti.

Kremlin bugün bu suçlamaları yalanladı. Ukrayna'ya yapılan siber saldırılar ile ilgili Rusya'nın ilgisinin olmadığı açıklandı.

"Tehditlerden bıktık"

Ayrıca Kremlin'den yapılan açıklamada, NATO'nun Rus askerlerinin çekilmediğine dair verdiği bilginin hatalı olduğu savunuldu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da kendilerine karşı tekrarlardan tehditlerden bıktıklarını söyledi.

Biden: Rus askerlerin üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik

Biden dün yaptığı açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığı'nın, bazı birliklerin Ukrayna sınırını terk ettiğini bildirdiğini anımsatarak "Bu iyi bir haber olur ancak Rus askeri birimlerinin ana üslerine döndüğünü henüz teyit etmedik. Bizim analistlerimiz Rusların hala tehdit edici bir konumda olduğunu belirtiyor" demişti.

Rusya'nın Ukrayna ve Belarus sınırındaki asker sayısının 150 binden fazla olduğunun altını çizen Biden, "Bu nedenle Ukrayna'da yaşayan Amerikalılardan çok geç olmadan ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. Bu nedenle Kiev'deki büyükelçiliğimizi Ukrayna'nın batısına taşıdık. Rusya'nın planları konusunda Amerikan halkı ve tüm dünyaya karşı şeffaf hareket ediyoruz ki herkes durumun ciddiyetini kendisi görebilsin" diye konuşmuştu.

Putin, "Avrupa'da savaş istemiyoruz" demişti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir görüşme gerçekleştirmiş, ardından da basın açıklaması yapmıştı.

Putin, "NATO'nun sınırlarımıza doğru genişlememesi gerektiğini hatırlattık" diyerek sözlerine şöyle devam etmişti:

"Batı'nın güvenliğini başka ülkelerin güvensizliği üzerine kurmaması gerektiğini söyledik. Rusya'nın zorla çevrelenmeye çalışılması ulusal güvenliğimize bir tehdittir ve Rusya buna müsade etmeyecektir. Füzeler ve başka konularda görüşmelere devam etmeye hazırız. Avrupa'da savaş istemiyoruz. Bu nedenle müzakere süreci konusunda tekliflerde bulunduk. Tatbikat yapan askerlerimizin bir kısmını çekmeye karar verdik."

Lavrov, iddia edilen Ukrayna'ya saldırı haberlerine "bilgi terörizmi" demişti

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları bilgi terörizmi olarak tanımlayan Lavrov, Rusya'nın tüm askeri tatbikatlarının başlangıç ve bitişlerinin belli bir plana göre olduğunun altını çizmişti.

Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Putin'in iddia edilen saldırı konusunda verilen tarihleri alaya aldığına işaret edilmişti.