Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 21:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna Savunma Bakanlığının internet sitesi siber saldırıya uğradı
[Fotoğraf: GettyImages]
Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri ve Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılığı sistemleri siber saldırıya uğradı.
Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.
Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri siber saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinde de sorun yaşandı.
Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.
Etiketler: Rusya Siber Güvenlik Siber Saldırı Ukrayna
Son Haberler
- 22:31
- 22:22
- 22:33
- 22:02
- 22:05
Sıradaki Haber
İtalya'da 50 yaş üstüne aşı zorunluğu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz