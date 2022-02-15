Ukrayna Stratejik İletişim Merkezinden yapılan açıklamada, saldırının arkasında Rusya'nın olabileceği iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin internet siteleri siber saldırıya uğradı. Saldırı nedeniyle Privatbank ile Oşadbank'ın internet bankacılık servislerinde de sorun yaşandı.

Ukrayna'da 14 Ocak'ta da Dışişleri Bakanlığının da aralarında bulunduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğramıştı.