Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ABD tarafının inisiyatifi ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakan Antony Blinken telefon görüşmesi yaptı.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden’ın 12 Şubat’ta yaptığı telefon görüşmesinde anlaşmaya vardıkları ABD ve NATO’ya iletilen güvenlik garantileri önerileri bağlamında ortak çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı:

"Lavrov, özellikle Washington ve müttefiklerinin artırdığı agresif söylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi, güvenliğin bölünmezliği ilkesini vurgulayarak Rusya’nın gündeme getirdiği tüm meseleler üzerinde akılcı diyalog çağrısı yaptı."

Görüşmede her iki bakan değişik düzeylerde gelecekteki temaslar hakkında da müzakerelerde bulundu.