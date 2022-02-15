Haber Giriş: 15 Şubat 2022 Salı 19:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İtalya Başbakanı Draghi Ukrayna'ya desteğini yineledi
[Fotoğraf: Reuters]
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne kararlı desteğini yineledi.
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mario Draghi ve Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna krizindeki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede Draghi, İtalyan hükümetinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği kararlı desteğini yineledi.
Açıklamada "Moskova ile bir diyalog yolunun açık tutularak, krize kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabanın önemi paylaşıldı" denildi.
Başbakanlık açıklamasında ayrıca İtalya'nın ortakları ve müttefikleriyle yürüttüğü diplomatik girişimler çerçevesinde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bugün Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü.
Son Haberler
- 22:59
- 22:31
- 22:22
- 22:33
- 22:02
Sıradaki Haber
Belçika'da haftada 4 gün çalışma teklifi kabul gördü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz