İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mario Draghi ve Volodimir Zelenskiy telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna krizindeki son gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Draghi, İtalyan hükümetinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği kararlı desteğini yineledi.

Açıklamada "Moskova ile bir diyalog yolunun açık tutularak, krize kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulmaya yönelik ortak çabanın önemi paylaşıldı" denildi.

Başbakanlık açıklamasında ayrıca İtalya'nın ortakları ve müttefikleriyle yürüttüğü diplomatik girişimler çerçevesinde, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio da bugün Kiev’de Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü.