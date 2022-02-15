Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ukrayna'da bulunan vatandaşların ticari uçuşlarla ülkeyi terk etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Büyükelçilik minimum personelle açık kalacak

Özel gerekçelerle Ukrayna'ya gitmeyi planlayanlarla iletişim halinde olunduğu ve bu kişilerin durumlarıyla ilgili özel destek sağlanmaya devam edileceği bilgisi paylaşıldı.

İrlanda, Kiev Büyükelçiliği'ni minimum personelle açık tutmaya devam edecek.

Birçok ülkeden Ukrayna'ya seyahat uyarısı

Dışişleri Bakanı Simon Coveney TD, İrlanda'nın tansiyonun düşürülmesi ve diplomatik bir yol bulunmasına dair tüm gayretleri destekliğini belirtmiş ve Rusya'yı uluslararası hukuka uygun davranmaya davet etmişti.

Öte yandan, İngiltere, Kanada, Norveç, Danimarka, Almanya, Hollanda ve İtalya başta olmak üzere çok sayıda ülke vatandaşlarına Ukrayna'ya seyahat etmemeleri uyarısında bulunmuştu.