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Dünya
Bloomberg 13.11.2026 07:50

SpaceX ve Tesla arasında 3,7 trilyon dolarlık tarihi birleşme hazırlığı

SpaceX ve Tesla arasında birleşme yönünde yürütülen görüşmelerin önemli ilerleme kaydetmesiyle birlikte, dünya tarihinin en büyük şirket birleşmesi hayata geçme yoluna girdi. Bloomberg'in aktardığı bilgilere göre iki taraf, resmi anlaşmayı aralık ayı içinde duyurabilmek amacıyla süreçleri hızlandırıyor.

SpaceX ve Tesla arasında 3,7 trilyon dolarlık tarihi birleşme hazırlığı

Yaklaşan anlaşmanın Elon Musk'ın en değerli iki şirketini bir araya getirerek toplam piyasa değeri 3,7 trilyon dolara ulaşan bir iş devi oluşturması bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanması halinde bu birleşme, bugüne kadar dünya genelinde gerçekleştirilen en büyük kurumsal işlem olacak.

Birleşmeye yönelik bu stratejik tercih, iki şirketin yapay zeka alanındaki ortak yönelimine dayanıyor. Musk, yakın zamanda yatırımcılara yaptığı bilgilendirme sırasında, "Şirketlerin birleşmesinde muazzam bir değer var, çünkü esasen süper yapay zekanın tekillik noktasında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca gelişmiş yazılım ve mikroçip geliştirme konularında iş birliği yapmaları halinde her iki tarafın da önemli kazanımlar elde edeceğini sözlerine ekledi.

Zamana karşı yarış

Görüşmelerin hız kazanması tesadüf değil; zira Musk'ın destekçileri, bu denli devasa bir birleşmenin tamamlanmasının düzenleyici kurumların sıkı onaylarını gerektirmesi nedeniyle anlaşmayı ABD Başkanı Donald Trump'ın mevcut yönetimi döneminde sonuçlandırmayı hedefliyor.

Anlaşmanın önümüzdeki aylarda duyurulması, iki şirketin Musk'ın işletmeleri üzerinde daha fazla denetime yol açabilecek olası siyasi veya düzenleyici değişikliklerden önce yasal süreçleri tamamlamasına olanak tanıyacak.

Piyasalarda hakim olan yoğun iyimserliğe rağmen birleşmenin tamamlanmasına giden yol zorluklardan tamamen arınmış değil. Elon Musk, nihai müzakerelerin dışında kalacağını açıkça belirterek son koşulları belirleme görevini iki şirketin bağımsız özel komitelerine bıraktı.

En büyük engel Tesla hissedarlarının onayında ortaya çıkıyor; çünkü Musk, SpaceX'teki oy haklarının yüzde 80'inden fazlasını kontrol etmesine karşın Tesla'nın yalnızca yüzde 20'sine sahip bulunuyor. Analistler ayrıca SpaceX'in ABD ile yürüttüğü hassas ulusal güvenlik sözleşmeleri ile Tesla'nın Çin'deki büyük üretim üssü arasında yaşanabilecek olası sürtüşmelere dikkati çekiyor.

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