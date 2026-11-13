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Dünya
AA 13.11.2026 08:57

NYT: Trump, adı casusluk skandalına karışan Nvidia'nın eski CEO'sundan "işi için savaşmasını" istedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, adının karıştığı casusluk skandalına rağmen ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang'ı arayarak "işi için savaşmaya devam etmesini" söylediği öne sürüldü.

NYT: Trump, adı casusluk skandalına karışan Nvidia'nın eski CEO'sundan "işi için savaşmasını" istedi

New York Times'ın (NYT) konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Trump, Çin adına istihbarat topladığı iddia edilen kadınla ilişki yaşadığı ortaya çıkan Huang'ı 10 Kasım'da aradı.

Kaynaklar, Trump'ın görüşmede Huang'a, "İşin için savaşmaya devam et." dediğini aktardı.

Ne olmuştu?

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanıyla yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

The New York Times gazetesinde yayımlanan haberlerde, Huang ile yakın ilişkisi bulunduğu belirtilen Megaspeed'in eski yöneticisi Alice Huang'ın Çin istihbaratı adına faaliyet gösterdiği ve Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülmüştü.

Nvidia CEO'su Jensen Huang ise çalışanlarına gönderdiği mesajda eşine sadık kalmadığını belirterek, şirketin yönetim kurulunun başlattığı bağımsız soruşturmayı desteklediğini ve tam işbirliği yapacağını bildirmişti. Huang, "Nvidia'yı korumaya ve ABD'nin ulusal güvenliğini desteklemeye kararlıyım." ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan The New York Times gazetesinde yayımlanan bir başka haberde, Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Son olarak dün Nvidia, Huang'ın, başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını bildirmişti.

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