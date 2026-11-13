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Ekonomi
AA 13.11.2026 09:33

Altın güne artışla başladı

Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 310 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 422 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 537 liradan satılıyor.

Altın güne artışla başladı

Gram altın, dün günü önceki kapanışa göre yüzde 2,69 azalışla 6 bin 263 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe alıcılı başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,76 artışla 6 bin 310 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 422 liradan, cumhuriyet altını 41 bin 537 liradan satılıyor.

Altının onsu ise dün son bir yılın en düşük seviyesini görmesinin ardından bugün tepki alımları sonrası yüzde 0,6 artışla 3 bin 898 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin yeniden tırmanmasıyla yükselen petrol fiyatları, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) aralık ayındaki toplantısında faiz artırımına kesin gözüyle bakılması altın üzerinde baskı oluşturuyor.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, Fed'in enflasyonu düşürmeye odaklanması gerektiğini belirterek, ne zaman ve ne kadar sıkılaştırmaya gidileceğine ise şu an karar vermeleri gerekmediğini dile getirdi.

Analistler, bugün yurt içinde piyasa katılımcıları anketi ve cari işlemler dengesinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve büyüme ile ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) takip edileceğini söyledi.

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