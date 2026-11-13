Apple'dan 99 ülkedeki kullanıcılara casus yazılım uyarısı

Şirketin Bloomberg News'in sorularına verdiği yanıtta belirttiğine göre Apple, ticari casus yazılım saldırılarıyla örtüşen faaliyetler tespit etmesinin ardından 29 Ekim tarihinde bu bildirimleri gönderdi.

Çok sayıda Taylandlı siyasetçi söz konusu uyarıları aldığını açıkladı ve bu durum saldırıların arkasında kimlerin olabileceği ile amaçlarının ne olduğu yönünde soruları gündeme getirdi.

Krungthep Turakij ve diğer basın organlarında yer alan haberlere göre Tayland Dijital Ekonomi ve Toplum Bakanı Chaichanok Chidchob, çarşamba günü Apple temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından, bir uyarı alınmasının cihazın mutlaka başarıyla ele geçirildiği anlamına gelmediğini söyledi.

Pegasus iddiaları ve geçmiş saldırılar

Bakan Chidchob, Taylandlı yetkililerin elinde son saldırı girişimlerinin İsrailli NSO Group şirketi tarafından geliştirilen casus yazılım Pegasus ile bağlantılı olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir kanıt bulunmadığını ifade etti.

Ancak Apple'ın son uyarılarının ardından bazı siyasetçiler Pegasus'un kullanılmış olma ihtimaline ilişkin sorular yöneltti.

Söz konusu yazılımın 2022 yılında Tayland'daki demokrasi yanlısı aktivistlere karşı kullanıldığı öne sürülmüştü. Yaşanan son olaylar, ticari izleme araçlarının siyasetçilere ve diğer kişilere karşı kullanılmasına yönelik endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Apple'dan kullanıcılara güvenlik tavsiyesi

Apple, detayların saldırganların yöntemlerini uyarlamasına ve tespitten kaçınmasına yardımcı olabileceğini belirterek bir uyarıyı neyin tetiklediğini açıklamayı reddetti. Şirket, kullanıcılara Apple'dan bir tehdit bildirimi almaları durumunda ne yapmaları gerektiğine dair rehberlik sunuyor.

Taylandlı yetkililer, Android cihazlara yönelik riskler de dahil olmak üzere söz konusu tehdidi ve olası karşı önlemleri görüşmek için teknoloji şirketleriyle bir araya gelecek. Apple ise tehdit bildirimi alan kullanıcılara "Kilit Modu" özelliğini etkinleştirmelerini ve güvenlik uzmanlarından yardım almalarını tavsiye ediyor.