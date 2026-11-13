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Dünya
ABC News 13.11.2026 07:41

FBI, ABD'nin Binance'ten çalınan 1,2 milyar dolar değerindeki kripto paraya el koyduğunu açıkladı

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), perşembe günü yaptığı açıklamada, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'ten geçen ay çalındığı bildirilen 1,2 milyar dolardan fazla kripto paraya el koyduğunu duyurdu.

FBI, ABD'nin Binance'ten çalınan 1,2 milyar dolar değerindeki kripto paraya el koyduğunu açıkladı

Binance'ten yaklaşık 6,3 milyar dolar çalınması tarihteki en büyük kripto para soygunu olarak değerlendiriliyor ve FBI bu olayı daha önce TraderTraitor adlı Kuzey Koreli bir bilgisayar korsanı grubuna dayandırmıştı. ABD hükümeti ve özel sektör şu ana kadar çalınan fonların 2,7 milyar dolardan fazlasını ortaklaşa dondururken, ABD Adalet Bakanlığı perşembe günü bu toplamın 1,2 milyar dolardan fazlasına el koymak veya erişimi kısıtlamak için mahkeme yetkisi aldığını bildirdi.

Bu tür durumlarda ABD hükümeti genellikle bir yargıca müsadere talebinde bulunuyor ve yargıç da kurtarılan fonlar üzerinde kimin yasal hak sahibi olduğunu belirliyor.

Kuzey Kore'ye yönelik ayrı bir dolandırıcılık suçlaması

FBI ayrıca perşembe günü, yetkililerin son 18 ayda 400 milyon dolar değerinde kripto paranın çalınmasıyla sonuçlandığını belirttiği ayrı bir sosyal mühendislik dolandırıcılığından da Kuzey Kore'yi sorumlu tuttu. FaceStealer olarak bilinen bu yöntem, popüler mesajlaşma uygulamalarının ele geçirilmesi ile deepfake videolarının kaydedilmesini birleştiren karmaşık bir olaylar zincirini içeriyor.

ABD'li yetkililer, Kuzey Kore'yi yasa dışı silah programı da dahil olmak üzere rejimine fon sağlamak amacıyla siber dolandırıcılık yöntemleri kullanmakla defalarca suçladı.

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