BM: Yemen'de ağustostan bu yana 333 binden fazla kişi yerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, Yemen'de sivillerin ağır bedel ödemeye devam ettiği, şiddet olaylarının sağlık tesislerine zarar verdiği, aileleri evlerini terk etmeye zorladığı ve insani yardım çalışanlarının faaliyetlerini aksattığı belirtildi.

Açıklamada, OCHA’nın ağustos başından bu yana 72 sivilin hayatını kaybettiğini, 217 sivilin yaralandığını doğruladığı​​​​​​​ aktarıldı.

Söz konusu sivil kayıpların yarısını çocukların oluşturduğu, kadın ve çocukların ise toplam sivil kayıpların yaklaşık üçte ikisine karşılık geldiği kaydedildi.

BM açıklamasında, çatışmalar nedeniyle ağustos ayının başından bu yana yerinden edilenlerin sayısının 333 bini aştığı, bunların 24 binden fazlasının yalnızca geçen hafta evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Ülkenin güneybatısındaki Taiz vilayetinin 140 binden fazla yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yaptığı​​​​​​​ bildirildi.

Taiz kentinde ulaşımın halen kısıtlı olduğu, yerel makamların çarşamba günü yaklaşık 400 çuval buğday unundan oluşan küçük bir yardımın geçişine izin verdiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşım güzergahlarına yönelik kısıtlamaların yerel ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar doğurduğu, ticari taşımacılıkta aksamalara, mal kıtlığına ve piyasalardaki istikrarsızlığın artmasına yol açtığı ifade edildi.

Yerel bankaların bireylerin nakit para çekme işlemlerine kısıtlamalar getirdiği, bunun da yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığı aktarıldı.

Bu zorluklara rağmen insani yardım ortaklarının imkanlar dahilinde yardımlarını sürdürdüğü ve çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 255 binden fazla yerinden edilmiş kişiye ulaşmayı başardığı kaydedildi.

Yemen Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, devlet kurumlarını Husi hareketinden geri almayı ve başkent Sana'da kontrolü sağlamayı hedeflediğini belirttiği "Yemen'in Şafağı" askeri harekatı 5 Ekim 2026'dan bu yana devam ediyor.

Bu durum, Nisan 2022'de başlayan ateşkes sayesinde Yemen'de sağlanan göreceli sakinlikten bu yana görülen en geniş kapsamlı askeri tırmanış çerçevesinde gerçekleşiyor.

Yemen, Eylül 2014'te Husilerin başkent Sana'nın ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesinden bu yana iç savaşa sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu da Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine askeri destek sağlıyor.