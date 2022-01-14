Haber Giriş: 14 Ocak 2022 Cuma 10:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'da bakanlıkların internet sitelerine siber saldırı
Ukrayna'da dışişlerinin de aralarında olduğu bazı bakanlıkların internet siteleri siber saldırıya uğradı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, geniş kapsamlı bir siber saldırı nedeniyle dışişlerinin yanı sıra bazı bakanlıklar ve kamu kurumlarının web sitelerinin çalışmadığını bildirdi.
Uzmanların sorunu çözmeye çalıştığını belirten Nikolenko, siber suçlarla mücadele polisinin de soruşturma başlattığını kaydetti.
Etiketler: Ukrayna Siber Saldırı Rusya
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