Pekin hükümeti, enerji kaynakları ve stratejik güvenlik açısından kritik Arabistan Yarımadası ve Basra Körfezi bölgesine yönelik diplomatik girişimlerini hızlandırdı.

Çin, bu hafta Körfez İş Birliği Konseyi (KİK) ülkesi 4 ülkenin dışişleri bakanları ile örgüt genel sekreterini konuk ediyor.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'ın Dışişleri Bakanları görüşmeler için Çin’de.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Şanghay yakınındaki Vuşi kentinde konuk ettiği bakanlarla ve genel sekreterle ayrı ayrı ve heyetler düzeyinde görüşmeler yürüttü.

Çin tarafından yapılan açıklamalarda görüşmelerde Körfez ülkeleri ile Çin arasında "stratejik ortaklığın geliştirilmesi", "serbest ticaret anlaşması için müzakere yürütülmesi" ve "serbest ticaret bölgesi kurulması" konularında mutabakata varıldığı bildirildi.

Görüşmede taraflar Çin ile KİK arasında stratejik ortaklık kurulmasında fayda olduğunu, bu süreci hızlandırarak üç yıl içinde stratejik diyalog için eylem planını hayata geçireceklerini bildirdi.

Öte yandan Dışişleri Bakanı Vang, aynı hafta içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yüz yüze görüşme gerçekleştirirken, İran'ın Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile bir araya gelecek.

Çin, ABD'nin bıraktığı boşlukta "güçlü ortak" ihtiyacına talip

Çin Sosyal Bilimler Akademisi Batı Asya ve Afrika Çalışmaları Enstitüsü araştırmacısı Yin Gang ABD'nin son dönemde Orta Doğu'daki askeri varlığını, enerji alanında bölgeye bağımlılığını ve yatırımlarını azaltma yoluna girmesiyle Arap ülkelerinin Çin gibi tarafsız ve güçlü bir ortağa ihtiyaç duyduğuna dikkati çekti.

Yin, "Çin'in değişmez prensibi tüm ülkeler ile eşit ilişki kurmak, bu da karşılıklı güven açısından önemli bir unsur. Bölgede istikrarın sağlanması Çin'in enerji ithalatının güvenliğini ve Kuşak ve Yol Girişimi'nin gelişimini güvenceye alacaktır" değerlendirmesinde bulundu.