Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Amerika Birleşik Devletlerinin Yunanistan’ın East-Med Projesine verdiği desteği çekmesini değerlendirdi.

Tatar, EastMed'in başından beri ekonomik açıdan doğru planlanmamış bir proje olduğunu belirtti.

Yunanistan'ın Eastmed mağlubiyeti

Tatar, "Bir kere bu projenin fizibil olmadığı başından belliydi. Bu siyasi bir hareketti. Türkiye’ye karşı Kıbrıs’ta biz bir anlaşmaya mahkum değiliz. Biz bu gazı bu petrolü bu zenginliği Avrupa’ya taşıyabiliriz şeklinde algı yaratmaya çalıştılar" dedi.

Doğu Akdeniz'den Avrupa'ya gidebilecek doğal gaz hattı için en doğru güzargahı da işaret etti:

"Esas olan böyle bir zenginlik günün birinde piyasaya sürülecekse bunu Kıbrıs’tan direk Türkiye’ye, Türkiye buradan 40 mil uzaklıkta ve Türkiye’nin şu anda mevcut boruları ile Avrupa Birliği’ne aktarmak en doğrusudur, en pratiğidi, en fizibil olanıdır. Bu böyle olacaktır, başka yolu yoktur. Bu gerçek ortaya çıkmıştır"

AB'ye çağrı

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği’ne yönelik yaptığı, "AB körü körüne Rumların sözcülüğünü yaparken Kıbrıs Türkünün hakkını görmezden geliyor. Avrupa Birliği çözüme katkı yapmak istiyorsa Kıbrıs Türklerinin iradesini tanımalı" açıklamasını da değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Erdoğan'ın Kıbrıs Türk halkının her zaman yanında olduğunu söyleyerek teşekkür etti. Tatar sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer neticede Kıbrıs’ta bir anlaşma istiyorlarsa mutlaka Kıbrıs Türk halkının beklentilerini, Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarını ve aynı zamanda Kıbrıs’ta Türkiye Cumhuriyeti’nin de söz hakkı olduğunu Türkiye’nin Kıbrıs kuruluş anlaşmasına göre de buranın bir garantör ülkesi olduğunu hesaba katmalılar. Dolayısıyla pratik, realist, sürdürülebilir, adil ve kapsamlı bir anlaşma için Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türk halkının sesine kulak vermesi lazım. Eşit uluslararası statü ve egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki devletin işbirliği ile Kıbrıs’ta bir anlaşmanın olabileceğini, tabii Türkiye’nin de tam desteği ile bu siyasetin daha da benimsenmiş olması bizim için büyük bir kazanımdır. O bakımdan ben KKTC Cumhurbaşkanı olarak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yaptığı bu açıklamadan dolayı teşekkür ediyorum"

Tatar, Doğu Akdeniz'de doğru dengelerin oluşabilmesi için Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tezlerinin kabul görmesi gerektiğine vurgu yaptı.