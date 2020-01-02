İsrail, Yunanistan ve GKRY uluslararası hukuku hiçe sayan bir projeye daha imza atmaya hazırlanıyor.

Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı projesi EastMed'in inşası için Atina’da imza töreni düzenleniyor.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan bu adımla, projenin geçtiği güzergahları kendi münhasır ekonomik bölgesi ilan etmek istiyor.

Ancak bu, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarını hiçe saymak anlamına geliyor.

İtalya projeden şüpheli

Proje güzergahında yer alan İtalya da EastMed'e şüphe ile yaklaşan ülkelerden.

İtalya Başbakanı Guiseppe Conte projenin son bölümü olan İtalya ve Yunanistan arasındaki Poseidon projesine karşı olduğunu açıklamıştı.

Proje ile İsrail'deki Levant havzası açıklarından çıkarılan doğal gazın, Yunanistan üzerinden İtalya'ya iletilmesi planlanıyor.

EastMed boru hattı ile Avrupa Birliği'nin doğal gaz ihtiyacının yüzde 10'unun karşılaması amaçlanıyor.

Kaynak: TRT Haber