ABD, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine 2019'un son günü düzenlenen saldırının azmettiricisi olarak, İran destekli Haşdi Şabi Heyet Başakanı Falih El Feyyad'ı göstermişti. Pompeo, 31 Aralık'ta sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Haşdi Şabi yetkililerinin Büyükelçilik dışında bulunduğuna dair bazı fotoğraflar paylaşmıştı.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd