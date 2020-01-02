ABD, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine yönelik saldırıdan İran'ı sorumlu tutuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'ın başkenti Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğine 2019'un son günü düzenlenen saldırının azmettiricisi olarak, İran destekli Haşdi Şabi Heyet Başakanı Falih El Feyyad'ı göstermişti. Pompeo, 31 Aralık'ta sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, Haşdi Şabi yetkililerinin Büyükelçilik dışında bulunduğuna dair bazı fotoğraflar paylaşmıştı.

The attack today was orchestrated by terrorists – Abu Mahdi al Muhandis and Qays al-Khazali – and abetted by Iranian proxies – Hadi al Amari and Faleh al-Fayyad. All are pictured below outside our embassy. pic.twitter.com/2QfGGrfmDd — Secretary Pompeo (@SecPompeo) December 31, 2019

ABD'li Bakan, fotoğraflarını paylaştığı Şii Haşdi Şabi’nin önde gelen isimlerinden, Heyet Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi El Muhendis ve Haşdi Şabi bileşenlerinden Asaib Ehli'l Hak lideri Kays El Hazali’nin saldırıya liderlik ettiğini, bir diğer Haşdi Şabi lideri olan Hadi El Amiri ve Falih El Feyyad’ın da saldırının azmettiricisi olduklarını iddia etti.

Feyyad ise aynı fotoğrafı, resmi Facebook sayfasından paylaşıp ABD saldırısını kastederek, "Bağdat’taki Özgürlük Meydanı'nda hayatını kaybeden Haşdi Şabi savaşçılarının cenazelerine katıldığını" duyurdu.

Obama ile görüşme

Falih El Feyyad ile İran tarafından desteklendiği bilinen ve yine Haşdi Şabi’nin bileşenlerin arasında yer alan Bedir Örgütü’nün lideri Hadi El Amiri, 2011 yılında Beyaz Saray’a ziyarette bulunmuştu.

[Pompeo'nun Twitter'da paylaştığı Hadi El Amiri ve Kays El Hazali fotoğrafı.]

Dönemin Irak Başbakanı Nuri Maliki'ye eşlik eden heyetin içinde bulunan bu iki ismin, eski ABD Başkanı Barack Obama ile beraber Oval Ofis'teki görüşme sırasında çekilen fotoğrafları, sosyal medyada paylaşılmıştı.

ABD medyasının o dönem Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ziyaret ve heyetin İran'la bağlantısından ziyade, Amiri'nin Ulaştırma Bakanı sıfatıyla heyette yer aldığına vurgu yapılmıştı.

ABD Büyükelçiliğine saldırı

ABD'nin, Irak'ta İran destekli Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları üssüne düzenlediği ve 28 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, 31 Aralık'ta Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplanmıştı.

ABD karşıtı slogan atan gruptakiler binanın duvarını ateşe vermiş, ardından kapısını kırarak içeri girmişti.

Kaynak: TRT Haber