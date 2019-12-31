ABD yönetiminin Haşdi Şabi'ye bağlı Hizbullah Tugayları'na düzenlediği saldırıyı protesto etmek isteyen yüzlerce kişi, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliği önünde toplandı.

Protestocular önce elçilik binasının duvarını ateşe verdi, ardından binanın içine girdi.

Göstericiler elçilik binasının duvarına "halk tarafından kapatıldı" yazarken, Haşdi Şabi’ye bağlı Bedir Tugayları Komutanı Hadi el-Amiri ve Asayib Ehlilhak Örgütü lideri Kays el-Hazali'nin elçilik binası önünde olduğu görüldü.

Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği binasını bastı. Büyükelçi ve çalışanlar binadan tahliye edildi. Son Durumu @trthaber muhabiri Yılmaz Aslan Irak’tan aktardı.https://t.co/jhJJVPcdvh pic.twitter.com/i9IGTj32ql — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2019

Büyükelçi binadan çıkarıldı

Irak Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, büyükelçilik binasının tahliye edildiğini, içeride yalnızca güvenlikten sorumlu personelin kaldığını duyurdu.

ABD'nin Hizbullah Tugaylarına yönelik saldırısı

ABD Savunma Bakanlığı önceki gün, diplomatlarına yapılan saldırıya misilleme olarak, Hizbullah Tugaylarının, Irak ve Suriye'deki toplam 5 üssüne hava saldırısı düzenlendiğini açıklamıştı.

Irak Savunma Bakanlığı ise söz konusu örgütün, Enbar'daki El-Harş ve Sellum bölgelerindeki 2 mevzisine ABD tarafından 3 hava saldırısı yapıldığını bildirmişti.

Irak Sağlık Bakanlığı, Haşdi Şabi bünyesindeki Hizbullah Tugaylarının Enbar'daki üslerine düzenlenen saldırıda 28 kişinin öldüğünü, 48 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

"Hizbullah Tugayları" ya da "Irak Hizbullah'ı" şeklinde tanımlanan İran destekli örgüt, Haşdi Şabi'nin bünyesindeki milis oluşumlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA, Reuters