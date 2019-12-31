Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu31 Aralık 2019 Salı 15:16 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 15:29
ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine yapılan saldırının sorumlusunun İran olduğunu söyledi.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İran, Amerikalı bir müteahhiti öldürdü ve birçok kişiyi yaraladı. Güçlü bir biçimde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. İran şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı yönetiyor. Tamamen sorumlu tutulacaklar. Buna ek olarak, Irak'tan büyükelçiliğimizi koruması için gücünü kullanmasını bekliyoruz"
Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019
Kaynak: TRT Haber