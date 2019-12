Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İran, Amerikalı bir müteahhiti öldürdü ve birçok kişiyi yaraladı. Güçlü bir biçimde karşılık verdik ve vermeye devam edeceğiz. İran şimdi de Irak'taki ABD Büyükelçiliğine yapılan saldırıyı yönetiyor. Tamamen sorumlu tutulacaklar. Buna ek olarak, Irak'tan büyükelçiliğimizi koruması için gücünü kullanmasını bekliyoruz"

Iran killed an American contractor, wounding many. We strongly responded, and always will. Now Iran is orchestrating an attack on the U.S. Embassy in Iraq. They will be held fully responsible. In addition, we expect Iraq to use its forces to protect the Embassy, and so notified!