Yeni yıl coşkusu tüm dünyayı sardı.

Büyük Okyanus'taki Samoa, Kiribati ve Catham adaları, Türkiye saati ile 12.00'de yeni yıla girdi.

2020'ye merhaba diyen Yeni Zelanda'da, kutlamaların adresi her yıl olduğu gibi bu yıl da Sky Tower oldu.

Şehir merkezinde toplanan binlerce kişi, havai fişek gösterileri eşliğinde 2020'ye girdi.

Yeni Zelanda 2020’ye girdi. Güney Yarımküre'de bulunan ülke 2020'ye görkemli bir havai fişek töreniyle merhaba dedi.https://t.co/8rLxWssdK7 pic.twitter.com/V6kvh2pa4Q — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 31, 2019

Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra ise Avustralya 2020'ye girecek.

Kaynak: TRT Haber