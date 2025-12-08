Doğu "beyaza" bürünüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun doğu kesimleri yeni bir soğuk ve yağışlı hava dalgasının etkisi altına giriyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle birlikte, Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünde karla karışık yağmur ve yoğun kar yağışı tahmin ediliyor.

Meteoroloji verilerine göre 3 günlük hava durumu raporu şu şekilde;

Bugün itibarıyla bölgenin kuzeydoğusunda yağışlar kendini göstermeye başladı. Özellikle Erzurum, Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan karla karışık yağmurun, akşam saatlerine doğru yerini kar yağışına bırakması bekleniyor. Erzincan, Bingöl ve Muş çevrelerinde ise yağmur ve yer yer karla karışık yağmur etkili olacak. Rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Yarın, soğuk hava dalgasının etkisini artırmasıyla birlikte yağışlı sistemin bölge geneline yayılması bekleniyor. Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli kar yağışı görülecek. Bölgenin alçak kesimlerinde yağmur şeklinde görülen yağışların, sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Uzmanlar, yarın özellikle gece saatlerinde oluşabilecek buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyardı. Görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Çarşamba günü ise kar yağışının aralıklarla devam etmesi, ancak soğuk havanın etkisini iyice hissettirmesi bekleniyor. Gece sıcaklıklarının bölge genelinde sıfırın altına düşeceği, en düşük sıcaklığın Kars ve Ardahan dolaylarında eksi 5-6 derecelere kadar inebileceği bildirildi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10-20 santimetreyi bulması beklenirken, şehir merkezlerinde de beyaz örtünün oluşacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşlara "tedbirli olun" çağrısı

Meteoroloji yetkilileri, beklenen yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Başta Doğu Anadolu'daki geçitler olmak üzere, şehirlerarası yolları kullanacak sürücülerin araçlarında zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmaları, kış lastiği olmayan araçlarla trafiğe çıkmamaları istendi. Ayrıca soba ve doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı da dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.