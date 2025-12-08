Çok Bulutlu 7.4ºC Ankara
TRT Haber 08.12.2025 07:47

Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor

Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji; Hakkari ve Van için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle Doğu Anadolu'nun yüksek noktalarında kar yağışı etkili olacak. Sıcaklık ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

Türkiye'yi bu hafta yağışlı günler bekliyor

Kış mevsimi geldi. Yağmur ve kar etkisini artırdı. İç kesimlerde sağanak, doğuda kar yağışı görülüyor.

Meteoroloji, bugün 2 il için sarı kodlu uyarı yaptı.

Hakkari çevreleri ile Van'ın güney kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur etkili olacak. Yüksek kesimlerde ise yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Haftanın ilk mesai günü yurdun neredeyse tamamında havanın yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.
Yağış, cuma günü etkisini azaltacak. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Üç büyükşehirde hava nasıl olacak?

Ankara'da hafta ortasına kadar yağış yok. Çarşamba ve perşembe yağmur görülecek. Sıcaklıklar 10-11 derece civarında seyredecek.

İstanbul'da, bugün ve perşembe sağanak bekleniyor. Sıcaklık 12-13 derece civarında...

İzmir'de ise hafta boyunca hava yağışsız, parçalı bulutlu.

Sıcaklığın 16-17 derece olması bekleniyor.

