Dünya
AA 08.12.2025 08:44

Trump: Zelenski barış planımı okumadı, hayal kırıklığı yaşadım

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, ülkesinin önerdiği "barış planını" okumadığını ve bu nedenle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Trump: Zelenski barış planımı okumadı, hayal kırıklığı yaşadım
[Fotograf: Reuters]

Trump, Kennedy Center'da katıldığı etkinlikte, kırmızı halıda basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmaya yönelik ABD'nin önerdiği planı henüz okumadığını belirten Trump, bu nedenle hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.

Trump, Ukrayna halkının ve Rusya'nın planı "beğendiğini" savunarak, "Zelenski'nin bu konuda bir sorununun olmadığından emin değilim." dedi.

"Tarifeler sayesinde 8 savaş bitirdim"

Mevcut tarife sistemiyle "daha çok ulusal güvenlik" sağlandığını ve ABD Başkanı'nın "daha etkili ve hızlı hareket edebildiğini" savunan Trump, "Büyük oranda ticaret ya da tarifeler sayesinde 8 savaş bitirdim" ifadesini kullandı.

Trump, diğer tarife yöntemlerinin aynı oranda ulusal güvenlik sağlayamayacağını ve tarife uygulanan ülkelerin bu konuda "şikayetinin bulunmadığını" savundu.

ABD Başkanı, Kanada ve Meksika ile ticaret konusunda da verimli görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Trump, daha önce Kanada ile durdurduğu ticaret görüşmelerini yeniden başlatıp başlatmayacağına ilişkin soru üzerine, "Göreceğiz. Sorun şu ki Kanada, ihtiyacımız olan çünkü bizim de ürettiğimiz birçok şey üretiyor ancak bunu halledeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD ile Ukrayna heyetleri, 23 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelerek Trump'ın sunduğu 28 maddelik barış planını ele almıştı.

Heyetler, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlığında 30 Kasım'da da Florida eyaletinde ABD'nin barış planını görüşmek üzere bir araya gelmişti.

ETİKETLER
ABD Donald Trump Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin birinci yılı Şam'da kutlandı
