Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.03.2026 08:01

Limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10’a düşürüldü

Limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini amacıyla ürünün üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlendi.

Limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10’a düşürüldü

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, piyasaların doğru yönlendirilerek spekülatif fiyat artışlarının önlenmesi ve üretici ile tüketici refahının birlikte gözetilmesi amacıyla, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak ticaret politikalarının tüm araçlarını kullanmakta ve gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu çerçevede, limonda tüketici ihtiyacının uygun fiyatla karşılanabilmesini teminen, anılan üründe üretim, arz-talep dengesi, fiyat hareketleri ve dış ticaret verileri dikkate alınarak, ithalatta uygulanan gümrük vergisi 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak şekilde yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir. Diğer taraftan, yerli üreticinin korunmasını teminen, limonun hasat dönemi gözetilerek 1 Ağustos itibarıyla yapılacak ithalatta uluslararası taahhütlerimizin en üst seviyesi olan yüzde 54 oranındaki gümrük vergisi uygulanmaya devam edecektir. Bakanlığımız, gıda ürünlerinde arz-güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını ve spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesini teminen, iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."

ETİKETLER
Resmi Gazete Vergi
Sıradaki Haber
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Brent petrolün varil fiyatı 97,74 dolardan işlem görüyor
09:23
İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
08:36
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
08:21
Kuveyt’te İHA saldırısı: 2 kişi yaralandı
08:14
Tahran: Saldırılarda 9 bin nokta hedef alındı
07:46
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 12 ölü
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ