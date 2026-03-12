Açık 7.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 12.03.2026 08:15

Tahran: Saldırılarda 9 bin nokta hedef alındı

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alirıza Zakani, ABD-İsrail saldırılarında 10 günde ülkede 9 bin noktanın hedef alındığını belirterek, bu sayının geçen sene haziran ayında düzenlenen ve 12 gün süren saldırılarda 1450 olduğuna dikkati çekti.

Tahran: Saldırılarda 9 bin nokta hedef alındı

İran devlet televizyonuna göre Zakani, ABD-İsrail saldırılarına ilişkin bilgi verirken, "12 günlük savaşta toplam 1450 nokta hedef alınmışken, son savaşta ilk 10 günde 9 bin nokta saldırılara maruz kaldı" dedi.

Zakani, kentte büyük çapta enkaz kaldırma çalışmaları yürütüldüğünü ifade etti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

13-24 Haziran 2025 tarihlerinde düzenlenen saldırılarda ise 935 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

ETİKETLER
İran ABD İsrail
Sıradaki Haber
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 12 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:08
Brent petrolün varil fiyatı 97,74 dolardan işlem görüyor
09:22
Türkiye'de bir ilk: İhtiyaç sahibi öğrencilere aylık 2 bin lira kantin desteği
08:36
Piyasaların gözü bugün açıklanacak faiz kararında
08:21
Kuveyt’te İHA saldırısı: 2 kişi yaralandı
08:07
Limon ithalatında gümrük vergisi yüzde 10’a düşürüldü
07:46
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde madende göçük: 12 ölü
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
Zeytinburnu'nda 2 katlı iş yerinde yangın
FOTO FOKUS
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ