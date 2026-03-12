Duman 10ºC Ankara
AA 12.03.2026 09:28

İzmir'de 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerince ilçedeki bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Z, M.A.G. ve O.A, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

