Muğla'daki yangın faciasında 5 gözaltı

İlçede 5 Mart'ta Turgut Mahallesi'nde çıkan yangında 87 yaşındaki Asım Kasap ile 76 yaşındaki eşi Nazire Kasap'ın hayatını kaybetmesinin ardından jandarma ekiplerince soruşturma başlatıldı.

JASAT ekiplerinin yürüttüğü detaylı incelemede yangının doğal yollardan çıkmadığı, maktullerin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından kasten çıkarıldığı belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüten ekipler, Busenaz ve Kürşat K'yı yurt dışına çıkmak üzere bulundukları İstanbul Havalimanı’nda yakaladı.

Operasyon kapsamında yaşlı çiftin oğlu Ü.K, gelini S.K. ile E.G. de gözaltına alındı.

Muğla'ya getirilen şüphelilerin jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.