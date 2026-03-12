Açık 1.5ºC Ankara
Türkiye
AA 12.03.2026 01:47

Rojin Kabaiş'in babasının kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarıyla ilgili adli soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin adli soruşturma başlatıldığını belirtti.

Rojin Kabaiş'in babasının kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarıyla ilgili adli soruşturma

Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş'in kamuoyuna yansıyan tehdit iddialarına ilişkin Van Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Vatandaşların can güvenliğini tehdit eden hiçbir fiile müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığını belirten Gürlek, söz konusu iddiaların tüm yönleriyle ve titizlikle inceleneceğini ifade etti.

Bakan Gürlek, şunları kaydetti:

"Soruşturma süreci, hukukun çizdiği çerçevede bağımsız yargı makamlarınca hassasiyetle yürütülecektir. Kimsenin tehdit ve baskı altında kalmasına izin verilmeyecek, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

