AA 12.03.2026 07:42

ABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar dolar

The New York Times’ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirmede, İran’a yönelik saldırıların ilk altı gününün maliyetinin 11,3 milyar doları aştığını aktardı.

ABD’nin İran saldırılarının ilk 6 günlük maliyeti 11,3 milyar dolar

New York Times (NYT) gazetesinin konuya aşina üç kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri Kongre üyelerine yaptıkları bilgilendirme toplantısında İran'a yönelik saldırıların maliyetine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Pentagon yetkililerinin toplantıda, İran'ı hedef alan saldırıların başladığı 28 Şubat'tan sonraki ilk altı günün maliyetinin 11,3 milyar doların üzerinde olduğunu Kongre üyelerine aktardığı iddia edildi.

Haberde, söz konusu rakamın, Kongre üyelerine sunulan en kapsamlı maliyet değerlendirmesi olduğu belirtildi.

Ancak bu değerlendirmeye, saldırılar öncesinde bölgeye yapılan askeri yığınak ile personel ve ekipman konuşlandırma maliyetleri dahil edilmediği, bu nedenle toplam maliyetin gelecek dönemde önemli ölçüde artabileceği öne sürüldü.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

