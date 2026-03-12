Duman 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.03.2026 10:21

Tavuk eti üretimi ocakta arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 artarak 238 bin 794 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 15,1 artışla 1 milyar 902 milyon 299 bin adede çıktı.

Tavuk eti üretimi ocakta arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ocakta 238 bin 794 ton tavuk eti üretildi. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 artarken, bir önceki aya göre yüzde 6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 902 milyon 299 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 3 artışla 127 milyon 444 bin olarak kayıtlara geçti.

ETİKETLER
Tavuk TÜİK
Sıradaki Haber
Altının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:12
Bakan Bayraktar: Karadeniz'de iki yeni sondaja başlıyoruz
10:20
Tek kullanımlık plastiklere karşı doğa dostu alternatifler teşvik edilecek
09:46
Altının gramı 7 bin 312 liradan işlem görüyor
09:43
YKS başvuruları bugün sona eriyor
09:44
Maden sahaları için yeni ihale yönetmeliği yürürlüğe girdi
09:41
İzmir'de 356 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Ordu'da eriyen kar suyu denizin rengini değiştirdi
Ordu'da eriyen kar suyu denizin rengini değiştirdi
FOTO FOKUS
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ