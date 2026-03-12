Duman 12ºC Ankara
Dünya
AA 12.03.2026 11:36

İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı

İran'ın füzeli misillemesinin ardından başta Tel Aviv olmak üzere işgal altındaki Filistin toprakları ve İsrail genelinde sirenler çaldı.

İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

İsrail ordusu, İran’dan füzeler ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi.

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezi, kuzeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gökyüzünde hava savunma önleyici füzelerinin bıraktığı izlerin görüldüğünü ve gökyüzünden şiddetli patlama sesleri geldiğini bildirdi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İran’ın son füze salvosunda "sınırlı" sayıda füze ateşlediğini kaydetti.

