İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı

İsrail ordusu, İran’dan füzeler ateşlendiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığını bildirdi.

İran’dan ateşlenen füzeler nedeniyle başta Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezi, kuzeyi ve işgal altındaki Filistin topraklarında sirenler çaldı.

AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te gökyüzünde hava savunma önleyici füzelerinin bıraktığı izlerin görüldüğünü ve gökyüzünden şiddetli patlama sesleri geldiğini bildirdi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonu, İran’ın son füze salvosunda "sınırlı" sayıda füze ateşlediğini kaydetti.