Dünya
AA 12.03.2026 12:59

Lübnan: İsrail'in gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

Lübnan resmi ajansı: İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

Lübnan: İsrail'in gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti

Ayrıntılar geliyor...

Lübnan İsrail
