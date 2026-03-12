SICAK
KAYNAK
AA
AA
HABER GİRİŞ
12.03.2026 12:59
, 12.03.2026 13:05
SON GÜNCELLEME
12.03.2026 13:05
Lübnan: İsrail'in gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti
Lübnan resmi ajansı: İsrail'in gece saatlerinden bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti
Ayrıntılar geliyor...
Lübnan
İsrail
İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı
13:43
Bakan Kurum: COP31'i güven, iş birliği ve uygulama eşiğine dönüştüreceğiz
13:29
Fransa Merkez Bankası Başkanı Galhau: Hiç paramız kalmadı
13:19
MSB, NATO'nun balistik füze savunmasına dair merak edilenleri yanıtladı
13:04
Glokomda erken teşhis görmeyi kurtarıyor
12:57
Aydın'da yolcu otobüsünde 12 tavus kuşu ele geçirildi
12:56
Trafikte sopalı saldırıya 180 bin lira ceza
Boğaz siluetinin dikkati çeken yapılarından Dolmabahçe Camii
105 yıldır bağımsızlık destanı: İstiklal Marşı
Lübnan: İsrail'in gece saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 15 kişi hayatını kaybetti
İran'ın füzeli misillemesinin ardından İsrail'de sirenler çaldı
İran, Hürmüz gerilimine rağmen Çin'e petrol ihracatını sürdürüyor
Kuveyt’te İHA saldırısı: 2 kişi yaralandı